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ABD'nin yeni başkanı Biden Rusya ile START anlaşmasını uzatmayı planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD ile Rusya arasında Nisan 2010’da imzalanan yeni START (Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) anlaşmasının süresini uzatmayı planladığı belirtildi.
ABD'nin yeni başkanı Biden Rusya ile START anlaşmasını uzatmayı planlıyor

ABD'de yemin ederek ülkenin 46. Başkanı olan Joe Biden, görevine hızla başladı. Biden, Trump'ın duvar projesinden göçmenlerle ilgili kararlara kadar 17 kararname imzaladı. Biden yönetiminin, ABD ile Rusya arasında Obama döneminde 8 Nisan 2010 yılında imzalanan yeni START (Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) anlaşmasının süresini uzatmayı planladığı belirtildi.Söz konusu anlaşmanın geçerlilik süresi, 5 Şubat 2021’de doluyor. Amerikan medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin söz konusu anlaşmayı uzatmayı planladığını duyurdu.

START ANLAŞMASI NEDİR?

Yeni START, ABD ve Rusya Federasyonu arasında, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması ve Sınırlandırılması için Alınacak Önlemlerin resmi adı ile bir nükleer silah azaltma anlaşmasıdır. 8 Nisan 2010'da Prag'da imzalandı ve onaylandıktan sonra 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi.

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