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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Kovid-19 aşısı olacağı tarihi açıkladı

ABD'de 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk dozunu olacağı duyuruldu.
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Kovid-19 aşısı olacağı tarihi açıkladı

Bir çok ülke koronavirüse karşı aşı uygulamasını önümüzdeki hafta başlatmayı planlıyor. Aşı uygulamasını başlatan ülkelerin başında gelen ABD'de toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü, ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden gelecek hafta aşı olacağı açıklandı.

ÜLKEDE İLK AŞI SAVAŞ GAZİSİNE

ABD'de Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens (96), aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek “İyileşmek için umudum var”  yorumunda bulunmuştu.

VALİ 5 BİN CESET TORBASI ALINDIĞINI DUYURDU

Ülkede hızla artan ölüm oranları yetkilileri harekete geçirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yaptığı corona virüsü bilgilendirmesi ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi.Newson, açıklamasında, 5 bin ek ceset torbasının satın alındığını ve birçok mobil morgun da beklemede olduğunu duyurmuştu.

ABD'DE SON DURUM

 ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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