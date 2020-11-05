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ABD’nin yeni başkanını “kumarcılar”ın oyu belirleyecek 

ABD'de başkan adayı Biden, sayımın sürdüğü 5 eyaletten sadece Nevada’da önde. Trump, önde olduğu 4 eyaleti de kazansa 270'i yakalayamıyor. Dünyanın kumar merkezlerinden biri olarak bilinen Nevada’yı kazanan Amerika’nın yeni başkanı seçilmiş olacak. 
ABD’nin yeni başkanını “kumarcılar”ın oyu belirleyecek 

ABD’de başkanlık seçiminin sonucu halen sonuçlanmadı. Kimi eyaletlerde oyların sayımı sürüyor. Biden seçimi önde götürüyor ancak, henüz sayımın sürdüğü 5 eyaletten 4'ünde Trump önde iken, sadece 1’inde Biden önde.  

Adayların Başkanlık için 270 delege kazanmaları gerekiyor. Şu ana kadar Biden’ın kazandığı delege sayısı 264, Trump’ın kazandığı delege sayısı ise 214. 

Geride kalan 5 eyaletten 4’ünde Trump önde, 1’inde ise Biden.

Amerika'dan gelen son dakika haberlerine göre, sayımın sürdüğü Nevada seçim sonucu :

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KİLİT EYALET NEVADA

Biden’ın önde olduğu eyalet Nevada. Nevada’nın 6 delegesi bulunuyor. Biden’ın Nevada’da yarışı önde tamamlaması demek, 6 delegenin tamamını alması ve 270’e ulaşarak başkanlığı elde etmesi demek. 

Nevada Trump için de çok önemli. Trump önde götürdüğü 4 eyalette yarışı kazansa bile, elde edeceği toplam delege sayısı 268'de kalacağından, başkanlık için Nevada'da da galip gelmesi gerekecek. 

DÜNYANIN KUMAR MERKEZİ

Yani Amerika'nın başkanını Nevada'lı seçmenler belirleyecek. Amerika’nın yeni başkanını belirleyecek olan Nevada dünyada “kumarhanelerinden” tanınıyor. Amerika’nın 7. büyük eyaleti olan Nevada’nın en büyük şehri ise, dünyanın kumar merkezlerinden olan Las Vegas'tır.

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Amerika’nın yeni başkanının kim olacağını Las Vegaslılar belirlemiş olacak. 

6 delegeli Nevada’da yarışı Biden’ın kazanması durumunda ABD’nin yeni başkanı bu isim olacak. 

Nevada’yı Trump’ın alması halinde, diğer eyaletlerde de önde olduğundan ABD’nin yeni başkanı bu isim olacak.

Türkiye Saati ile 13.00 itibariyle Nevada'da oyların yüzde 75'i sayılmıştı. 

SAYIMLAR NEDEN BU KADAR UZUN SÜRÜYOR?

Amerika'da seçmenler oylarını posta yoluyla da kullanabiliyor. Seçmenler için oylarını postaya verebilecekleri son tarih seçim günü olun 3 Kasım'dı. Postadaki oy pusulaları geldikçe açıldığından, postaların gelmesi bekleniyor; sayımlar bu nedenle uzayabiliyor. 

Gazeteilksayfa.com

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