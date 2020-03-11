  • BIST 102.215
  • Altın 329,967
  • Dolar 6,1656
  • Euro 6,9796
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Abdülkadir Bitigen kimdir? Derbininin hakemi belli oldu mu?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. peki Abdulkadir Bitigen kimdir?
Abdülkadir Bitigen kimdir? Derbininin hakemi belli oldu mu?

Abdülkadir Bitigen kimdir? hakemlik kariyeri nasıl? Abdülkadir Bitigen yönettiği maçlar, kaç maç yönetti? Abdülkadir Bitigen istatistikleri nasıl? tüm soruların cevabı haberimizde...

Abdülkadir Bitigen kimdir? Abdülkadir Bitigen kaç maç yönetti?
Esas mesleği diş hekimliği olan Abdülkadir Bitigen Galatasaray - Beşiktaş derbisine atandı. 
Abdülkadir Bitigen kariyerin 360 maç yönetti. Abdülkadir Bitigen Süper Lig Cemil Usta Sezonundan bazı maç karnesi şu şekilde;

Abdülkadir Bitigen'in Hakemlik kariyeri nasıl? Abdülkadir Bitigen yönettiği maçlar...

16 Ağu 2019 tarihinde Denizlispor (2) - Galatasaray SK (0), maçta toplam 9 kart çıktı, 1'i kırmızı
15 Eyl 2019 tarihinde Çaykur Rizespor (0) - Göztepe (0), maçta toplam 7 kart çıktı
21 Eyl 2019 Fenerbahçe SK (2) - MKE Ankaragücü (1), maçta toplam 5 kart çıktı 

Abdülkadir Bitigen'in Hakemlik kariyeri nasıl? Abdülkadir Bitigen yönettiği maçlar..

19 Eki 2019 Antalyaspor (0) - Gençlerbirliği SK (6), maçta toplam 5 kart çıktı, 1'i kırmızı
1 Kas 2019 Galatasaray SK (2) - Çaykur Rizespor (0), maçta toplam 4 kart çıktı
10 Kas 2019 Trabzonspor (1) - Alanyaspor  (0), maçta toplam 8 kart çıktı, 8'si kırmızı
30 Kas 2019 Göztepe (2) - Fenerbahçe SK (2), maçta toplam 9 kart çıktı, 1'i kırmızı

Abdülkadir Bitigen'in Hakemlik kariyeri nasıl? Abdülkadir Bitigen yönettiği maçlar..

21 Ara 2019 Kasımpaşa (3) - Gaziantep FK (4) maçta toplam 7 kart çıktı
28 Ara 2019 Galatasaray SK (5)    Antalyaspor  (0) maçta toplam 6 kart çıktı
27 Oca 2020 Sivasspor (1) - Ç. Rizespor  (1) maçta toplam 5 kart çıktı
14 Şub 2020 Başakşehir  (1) - Beşiktaş JK (0) maçta toplam 6 kart çıktı
29 Şub 2020 Trabzonspor    (5) - Ç. Rizespor (2) maçta toplam 5 kart çıktı, 1'i kırmızı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Susuz, yolsuz, üretim olur mu?11 Mart 2020 Çarşamba 02:34
  • Mesai saatlerini aşan berberlere yaptırım!11 Mart 2020 Çarşamba 01:32
  • Koronayı korkuttuk11 Mart 2020 Çarşamba 00:37
  • Galip Ağabeyin Ardından…11 Mart 2020 Çarşamba 00:07
  • Adana'da görülmesi gereken 10 yer...10 Mart 2020 Salı 14:33
  • İstanbul Ordu arası kaç km? İstanbul Ordu arası kaç saat? İstanbul'dan Ordu'ya nasıl gidilir? 10 Mart 2020 Salı 14:23
  • Esnaflarımızın adını kirletiyorlar10 Mart 2020 Salı 03:05
  • 4 yıldır bitmedi10 Mart 2020 Salı 02:05
  • Anafartalar Çarşısı’nda 5 yıldır süren kiralama yasağı sona erdi.10 Mart 2020 Salı 01:05
  • Göçmenler10 Mart 2020 Salı 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti