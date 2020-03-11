Abdülkadir Bitigen kimdir? Derbininin hakemi belli oldu mu?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. peki Abdulkadir Bitigen kimdir?

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Abdülkadir Bitigen kimdir? Abdülkadir Bitigen kaç maç yönetti?

Esas mesleği diş hekimliği olan Abdülkadir Bitigen Galatasaray - Beşiktaş derbisine atandı.

Abdülkadir Bitigen kariyerin 360 maç yönetti. Abdülkadir Bitigen Süper Lig Cemil Usta Sezonundan bazı maç karnesi şu şekilde;

Abdülkadir Bitigen'in Hakemlik kariyeri nasıl? Abdülkadir Bitigen yönettiği maçlar...

16 Ağu 2019 tarihinde Denizlispor (2) - Galatasaray SK (0), maçta toplam 9 kart çıktı, 1'i kırmızı

15 Eyl 2019 tarihinde Çaykur Rizespor (0) - Göztepe (0), maçta toplam 7 kart çıktı

21 Eyl 2019 Fenerbahçe SK (2) - MKE Ankaragücü (1), maçta toplam 5 kart çıktı

Abdülkadir Bitigen'in Hakemlik kariyeri nasıl? Abdülkadir Bitigen yönettiği maçlar..

19 Eki 2019 Antalyaspor (0) - Gençlerbirliği SK (6), maçta toplam 5 kart çıktı, 1'i kırmızı

1 Kas 2019 Galatasaray SK (2) - Çaykur Rizespor (0), maçta toplam 4 kart çıktı

10 Kas 2019 Trabzonspor (1) - Alanyaspor (0), maçta toplam 8 kart çıktı, 8'si kırmızı

30 Kas 2019 Göztepe (2) - Fenerbahçe SK (2), maçta toplam 9 kart çıktı, 1'i kırmızı

Abdülkadir Bitigen'in Hakemlik kariyeri nasıl? Abdülkadir Bitigen yönettiği maçlar..

21 Ara 2019 Kasımpaşa (3) - Gaziantep FK (4) maçta toplam 7 kart çıktı

28 Ara 2019 Galatasaray SK (5) Antalyaspor (0) maçta toplam 6 kart çıktı

27 Oca 2020 Sivasspor (1) - Ç. Rizespor (1) maçta toplam 5 kart çıktı

14 Şub 2020 Başakşehir (1) - Beşiktaş JK (0) maçta toplam 6 kart çıktı

29 Şub 2020 Trabzonspor (5) - Ç. Rizespor (2) maçta toplam 5 kart çıktı, 1'i kırmızı