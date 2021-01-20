Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün ayağında kırık tespit edildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "Film çekildikten sonra haber ulaştı, maalesef kırık var ve üzücü." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün, ayağında kırık tespit edildiğini söyledi.

Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün girdiği ikili pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıktığını anımsattı.

Futbolcunun oyundan çıkmasının ardından hastaneye götürüldüğüne belirten Ağaoğlu, "Film çekildikten sonra haber ulaştı, maalesef kırık var ve üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı. Geçen sene biliyorsunuz menisküs ameliyatı ve 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek iç açıcı gözükmüyor, sıkıntılı yani." diye konuştu.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik: Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluşmuştur

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Çelik, futbolcunun tedavisine ilişkin gerekli planlamanın yapıldığını kaydetti.

Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner'den Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" ziyareti

İttifak Holding Konyaspor'un takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, bu akşam oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Konyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile oynadığımız maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'e kulüp tesislerine giderek 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiştir. Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının 26. dakikasında, Ömer Ali Şahiner ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak sedye ile sahadan çıkarılan Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu açıklanmıştı.

Süper Lig kulüplerinden Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ve ayak bileğinde kırık meydana gelen Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Kulübünün, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Kulübün Twitter hesabından ise "Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'e ve bordo-mavili camiaya 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, Abdülkadir'in en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." paylaşımı yapıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Ayak bilek kemiğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Fatih Karagümrük Kulübü de Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan 'Abdülkadir Ömür' paylaşımı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından, Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor'da birlikte oynadığı dönemde çekilen bir fotoğrafla "Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin. Bekliyorum, bekliyoruz..." paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının 26. dakikasında, rakip takım futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak sedye ile sahadan çıkarılan Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu açıklanmıştı.