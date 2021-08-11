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Abdullah Avcı: Avrupa kupaları bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda sahasında 3-3 berabere kaldığı maçın rövanşında yarın deplasmanda Molde'nin konuğu olacak.
Abdullah Avcı: Avrupa kupaları bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi

Turu atlayacak skoru alarak, yollarına devam etmek istediklerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün itibariyle 2'nci resmi müsabakamızı oynayacağız. Molde ile ilgili düşüncelerimiz ilk maçta hem taktik olarak hem de son 10 yılda özellikle Avrupa'da istikrarlı bir sistem, organizasyon takımı olduklarını çok net şekilde gösterdiler. Geçen hafta kendi sahamızda oynadığımız 3-3'lük müsabakadan güçlü ve güçsüz yanlarımızla ilgili bir analiz yaptık. Özellikle taraftarlar için çok fantastik bir oyun oldu. Oyunu daha çok elinde tutan, domine eden, daha çok topa sahip olan, her seferinde öne geçen, son dakikada da olsa penaltıyla fırsatı yakalayan bir takımdık. Bunun içinden özellikle neyi çıkardık. Özellikle yediğimiz 3 gol, topun arkasında beklediğimiz süreçte, onun öncesinde ve arasında neler yaptığımızla alakalı. Bunun hem analizlerini hem de sahada pratiklerini yaptık. Yarınki maça da hazırız. Özellikle Avrupa kupaları bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi. Burada tur atlayacak sonucu elde edip, yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

ANDERS TRONDSEN:KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK

Yarın kolay bir maç olmayacağını belirten Trabzonspor'un Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen, "Öncelikle Molde'yi çok iyi tanıdığımı söylemek istiyorum. Çünkü takımda 6, 7 tane arkadaşım var.  2 gün önce de aralarından çok iyi ayrıldığını biliyoruz. Bizim için de kolay bir maç olmayacak. Ellerinde iyi bir takım var. İyi oyunculara sahipler. Sahanın zemini bizim için farklı. Umuyorum burayı bildiğim için takım arkadaşlarıma verdiğim ipuçlarıyla bende faydalı olacağım ve iyi bir maç çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

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