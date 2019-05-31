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Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde

M. Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş ile anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Fikret Orman ile bir araya geldi.
Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde

Beşiktaş ile prensipte anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Fikret Orman ile bir araya geldi. Avcı'nın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile son bir görüşme gerçekleştirdikten sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor. 

Başakşehir ile ligi ikinci sırada tamamlayan Avcı, dün Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelmiş ve ardından yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'yı önümüzdeki saatlerde resmi olarak duyurması bekleniyor. 

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