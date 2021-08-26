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Abdullah Avcı: Sonuna kadar turu zorlamak istiyoruz

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında oynayacağı Roma karşılaşması öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Slovak oyuncu Marek Hamsik, Roma Olimpiyat Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.
Abdullah Avcı: Sonuna kadar turu zorlamak istiyoruz

Abdullah Avcı, geçen hafta Roma ile oynanan maçın Avrupa Konferans Ligi standartlarının üzerinde olduğunu belirterek, “İlk maç içinde oyunların dengeli olduğu, savunmada, hücumda beraber hareket edildiği, zaman zaman Roma’nın zaman zaman da bizim oyunu elimize aldığımız, dengeli, aslında bu ligin üzerinde müsabaka oldu. Sonuna kadar konsantrasyon yüksek, iki takımın odaklandığı, detayların kazandığı ve kaybettiği müsabakadan mağlup olarak ayrıldık. Analizini yaptık. İkinci maç Roma’nın avantajı olabilir. Oyunda detaylar belirleyici oluyor. Yarın ki müsabakada son ana kadar oyun içinde neler yapabileceğimizi paylaşıp, sonuna kadar turu zorlamak istiyoruz. Roma takımı da, lige galibiyetle başladı. Onları tebrik ediyorum. Umarım bu şehirde olmaktan mutlu olduğumuz ve keyifli ayrılacağımız bir akşam olur” dedi.

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"DEPLASMAN GOLÜ KURALININ KALKMASI DOĞRU"

Deplasman golü kuralının kalkmasıyla ilgili de konuşan Avcı, şunları söyledi: “Kuralın kalkmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle takımların bu kadar kısa sürede oynadığı müsabakalarda deplasman golünün ortadan kalkmasının daha rekabetçi bir ortam oluşturacağını düşünüyorum. Onun için destekliyorum."


MAREK HAMSIK: TUR ATLAMAK İSTİYORUZ

Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik ise ilk maçın iki takım için de zor geçtiğini belirterek, “İlk maç iki takım da sonuna kadar zorladığı bir müsabaka oldu. Roma korner atışı sonrasında kazandı. Kaybetmemize rağmen maçın sonunda taraftarlarımız bizi tribüne çağırdı. Biz yarın sahaya çıktığımızda güzel değerlendirmeyi ve tur atlamayı umut ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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