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Abdullah Öcalan İmralı'dan tehdit etti: Herkes için yıkım olur

Terörist başı Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan’la bayram sebebiyle İmralı’da görüştü. Öcalan, "başlayan avukat görüşmelerinin tamamen kapanırsa herkes için yıkım getirecektir" dedi.
Abdullah Öcalan İmralı'dan tehdit etti: Herkes için yıkım olur

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, Ramazan Bayramı sebebiyle İmralı’da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştü. Terörist başı Öcalan’ın kardeşi aracılığıyla gönderdiği mesajlar ise Mezopotamya Ajansı yayınladı.

"GÖRÜŞME TRAFİĞİ KAPANIRSA HERKES İÇİN YIKIM OLUR"
Mehmet Öcalan’ın aktardığına göre Abdullah Öcalan, İmralı’da başlayan avukat görüşmelerinin devam edip etmeyeceği sorusuna “Ne görüşme kanallarının tamamen açıldığını söyleyebilirim ne de kapandığını söyleyebilirim. Biraz beklemek gerek. Eğer ki bu kanallar tamamen açılırsa herkes için iyi bir şeydir. Ancak tamamen kapanırsa herkes için yıkım getirecektir” cevabını verdi.

Terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, açlık grevi eylemleri sırasında, 8 tutuklu ve hükümlünün “Tecridin kaldırılması” talebiyle yaşamlarına son vermelerini yanlış bulduğunu söyledi, “Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi. Bu doğru değil. Siyaset açlık grevleri üzerinden bir yere kadar yapılır sonuna kadar yapılmaz” dedi.

Haberde 23 Haziran’daki İstanbul seçiminin görüşmede gündeme gelmediği de belirtildi.

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