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Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti

Ömrünü Kur'an'a hizmete adayan İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.
Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti

Ömrünü Kur'an'a hizmete adayan ve binlerce hafız yetiştiren İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu Hakk'a yürüdü.

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanı, Mahmud efendi Hz. amca oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu hoca efendi hakkın rahmetine kavuştu.

Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu, Taşoluk Yeşil Camii Kuran Kursları ve Of Tavşanlı Kuran Kursu'nun kurucusu, binlerce hafız ve hoca efendinin yetişmesinde emeği olan, ilim ve hizmet insanı, Abdullah Ustaosmanoğlu Pazartesi gecesi saat 2.30 sularında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

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