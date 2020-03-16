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Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir?

Türkiye'nin ve İstanbul'un önde gelen ilim adamı yüzlerce hafızın yetişmesinde onlarca cami külliye yapmakla tanınan Yeşil Camii ilim hizmet vakfı kurucusu Abdullah Ustaosmaoğlu Hocaefendi hayatını kaybetti.
Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir?

Abdullah Ustaosmanoğlu nüfus kaydı 25.03.1941'de Hüseyin ve Ayşe oğlu olarak, Trabzon Of ilçesi Tavşanlı köyünde dünyaya gelmiştir. Abdullah Ustaosmanoğlu hafızlığına Ali Özer ve Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu’nda başlamış ve İlyas Vanlıoğlu Hocaefendi’de tamamlamıştır. Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’den talim dersleri alandı.

Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir?

1957 yılında 18 arkadaşı ile birlikte icazet alan Abdullah Ustaosmanoğlu, yaz mevsimlerini de Sultan Selim Camii İmam-Hatibi Reis-ül Kurra Hamdi Efendi ve Gönenli Mehmet Efendi’den talim dersleri aldı. 1952 yılında Abdullah Ustaosmaoğlu, Fatma Hanım’la evlenmiştir.

Abdullah Ustaosmaoğlu askerlik görevini İstanbul Bostancı’da tamamladı.

Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir?

Bayrampaşa Yeşil Camii Kur’an Kursu’nu kurarak hizmete başlayan Abdullah Ustaosmaoğlu, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ve değerli müftülerimizden ilmi ve fikri desteği almak suretiyle hizmetlerini arttırmıştı.

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