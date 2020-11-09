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Abdurrahim Albayrak: Çok daha güzel günler yakında gelecek

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Biz sezonu Erzurum'da açtık, 3'te 3 yaptık. Güzel günler yakında gelecek" dedi.
Abdurrahim Albayrak: Çok daha güzel günler yakında gelecek

Deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Erzurum maçı öncesi yönetim kuruluna gittiğim zaman, kulüpte herkesin morali çok bozuktu. Bir gün öncede Florya’da idmanda Fatih hocamla sohbet ettiğimizde, hocama da aynı ifadeleri kullanmıştım. Lig Erzurum’da başlıyor ve biz sezonu Erzurum’da açıyoruz. Aynı konuşmayı yönetim kurulunda da konuştuğumda herkes çok mutlu oldu. Hepsi söylediklerime inandılar. Biz sezonu Erzurum’da açtık. Erzurum’dan sonra 3’te 3 yaptık. Allah’ıma şükürler olsun çok daha güzel günler yakında gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz, puanımızı 16’ya çıkarttık. Liderle aramızda 1 puan fark var" diye konuştu.

Arda'nın gol atmasını da değerlendiren Albayrak, "Arda Turan’a güvencimiz, inancımız sonsuz. En sonra Florya’daki idmanda da çok azimli ve hırslıydı. Arda, Galatasaray’da çok daha iyi işler yapacak. Uzun yıllar inşallah hem futbolcu olarak, ileride de inşallah teknik ekipte olarak Galatasaray’da hizmet vermeye devam eder. Galatasaray’ın evladıdır. Galatasaraylıdır. Bugün de neler yaptığını gördük. Fatih hocama, teknik heyete ve bütün futbolcu kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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