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Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavisi evde devam edecek

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavisi evde devam edecek

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede tedavi gören Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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