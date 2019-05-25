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Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması: Galatasary'a gelecek mi?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 'Arda Turan Galatasaray'a dönecek mi?' sorusuna cevap verdi.
Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması: Galatasary'a gelecek mi?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Arda Turan'la ilgili transfer iddiaları hakkında açıklamalar yaptı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta sonu' programında konuşan Albayrak, Arda'nın sarı kırmızılı takıma transfer ihtimali hakkında, "Benim bilgim dahilinde değil, hocamla da konuşmadım. Şu an Başakşehir'i, Barcelona'nın futbolcusu. Kutlama sonrası bir araya geleceğiz, konuşacağız. Fatih hocanın talebi sonrası konuşacağız. Transferler hocaya sorularak yapılmalı. Galatasaray'da tüm branşlarda şampiyon olduk." açıklamasını yaptı.

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