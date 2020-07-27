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Abdurrahman Gazi Hazretleri’nin türbesine ziyaretçi akını

Hz. Muhammed (SAV)’ın ashabından olduğu ifade edilen Abdurrahman Gazi Hazretleri’nin Erzurum’da bulunan türbesi her yıl özellikle bayramlarda ziyaretçi akınına uğruyor.
Abdurrahman Gazi Hazretleri’nin türbesine ziyaretçi akını

Kurban Bayramına sayılı günler kalan türbe ve kabristanlarda da hazırlıklar sürüyor. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında türbeye girişlere izin verilmezken ziyaretçiler dualarını dışarıdan okuyor. Erzurum’da bulunan Abdurrahman Gazi Hazretleri Türbesi de bayramlarda vatandaşların en çok ziyaret ettiği maneviyat merkezlerinden. Rivayete göre Abdurrahman Gazi Hazretleri İslam Ordularının Anadolu’ya yaptıkları ilk seferlerde ordu komutanlığı yapmış ve Ashab-ı Kiram’dan olduğu kabul edilen bir zattır. Aynı zamanda önemli İslam Alimi ve ülkemizde ilmihali en çok okunan Ömer Nasuhi Bilmen’e göre Hz. Ebubekir’in oğlu olduğu da ifade edilir. 

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HZ. MUHAMMED (SAV)’IN ASHABINDAN
Ömer Nasuhi Bilmen’e göre Hz. Ebubekir’in oğlu olarak ifade edilen Abdurrahman Gazi Hazretleri, bazı alimlere göre ise ashabdan olduğu kesindir. Son dönemki araştırmalara göre Habib bin Mesleme ismi ve Abdurrahman Gazi mahlasıyla bu bölgeye gelen komutanlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Mezarı uzun yıllar bilinmemekle olup Pir Ali Baba tarafından keşif yoluyla bulunmuş. İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından da kabul edilmiştir. Mevcut türbe ile tekke ve zaviye eski Erzurum Valisi Yusuf Ziya Paşa’nın eşi Ayşe Hanım tarafından 1796 yılında yaptırılmış yanına bir de cami eklenmiştir. 

5 METREYE YAKIN MEZAR 
Türbenin giriş kapısı üzerinde bulunan 1796 tarihli kitabe Hattat Salim tarafından yazılmıştır. Türbe içerisinde 4.85 metre boyunda Abdurrahman Gazi Hazretleri’nin makamı bulunmaktadır. Mezarının bu kadar uzun olmasının sebebi manevi büyüklüğünü göstermek ve ziyareti kolaylaştırmak içindir. Anadolu’da tanınan ve devamlı ziyaret edilen, hürmet gösterilen Abdurrahman Gazi Hazretleri bu coğrafyanın İslamlaşmasında önder isimlerden biridir. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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