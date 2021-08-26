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ABD'ye önemli çağrı: Tüm işgallere son verin

ABD’deki Müslümanların önemli kuruluşlarından Müslüman Organizasyonları Konseyi, (USCMO) Afganistan’dan çekilmenin yetmediğini, Ortadoğu ve diğer bölgelerde katliamlara yol açan ABD işgalinin de son bulmasını istedi.
ABD'ye önemli çağrı: Tüm işgallere son verin

20 yıllık işgalin ardından Afganistan’dan apar topar çekilen Washington yönetimine, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi’nden (USCMO) “İslam coğrafyasındaki bütün birliklerinizi çekin” çağrısı geldi. ABD’nin Afganistan’dan birliklerini çekme kararını desteklediklerini belirten USCMO yetkilileri, 20 yılda atılan yanlış adımlardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Diğer küresel liderlere de emperyalist müdahalelerden uzak durması çağrısında bulunan örgüt, Taliban’ı adaletli olmaya ve uzlaşıya davet etti.

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Washington merkezli USCMO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Joe Biden’ın ABD ordusunu Afganistan’dan çekme kararını destekliyoruz. Ayrıca Başkan ve Kongre’yi, Orta Doğu’da ve başka yerlerde, son 20 yılda teröre karşı savaş için son derece yanlış yönlendirilmiş ve kitlesel ölümlere yol açan tüm Amerikan birliklerini geri çekmeye çağırıyoruz” denildi. Açıklamada USCMO, Biden’dan seçim öncesi verdiği “ahlaki ve insani temelli dış politika” vaadini gerçekleştirmesini ve sözünün arkasında durmasını istedi.

EMPERYAL MÜDAHALELERDE BULUNMAYIN

Açıklamanın ABD yönetimini doğrudan muhatap alan kısmında, “Hükûmetimiz, sonucu ölüm ve yıkımdan başka bir şey olmayan, tezat ulus inşası gibi beceriksiz projeler neticesinde ortaya çıkan 20 yıllık korkunç tecrübeden de dersler çıkarmalıdır” sözlerine yer verildi. Afganistan’ın geleceği ile ilgili diğer ülkelerin liderlerine de seslenen USCMO, “dışarıdan dayatmalar ve emperyalist müdahaleler olmaksızın” Afgan toplumunun kendi aralarında kapsayıcı bir diyaloğun geliştirilmesiyle ülkenin refaha kavuşabileceği uyarısı yapıldı.

Amerika’daki Müslümanların önde gelen temsilcilerinden USCMO, Başkan Biden ve yönetimine tüm Amerikan birliklerini işgal altında tuttuğu bölgelerden geri çekme çağrısında bulundu. ABD’nin 20 yıllık korkunç tecrübeden dersler çıkarması gerektiğini belirten USCMO, Afganistan’da kontrolü elde eden Taliban’ın da kapsayıcı bir yönetim kurması gerektiğini belirtti.

Amerika’daki Müslümanların önde gelen temsilcilerinden USCMO, Başkan Biden ve yönetimine tüm Amerikan birliklerini işgal altında tuttuğu bölgelerden geri çekme çağrısında bulundu. ABD’nin 20 yıllık korkunç tecrübeden dersler çıkarması gerektiğini belirten USCMO, Afganistan’da kontrolü elde eden Taliban’ın da kapsayıcı bir yönetim kurması gerektiğini belirtti.

TALİBAN’A UZLAŞMA ÇAĞRISI

Konsey, Afganistan’da çoğu bölgede kontrolü sağlayan Taliban’a da çağrıda bulundu. Taliban yönetiminin uzlaşı iklimini sağlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, ülkede kurulacak düzenin “Afgan kadınlarını da kapsayan, saygılı, samimi ve adil bir uzlaşma yolunu seçerek İslam’ın değerlerini maddi olarak göstermesi” gerektiği belirtildi. Liderlerin büyük bir sorumluluğunun olduğunu belirten konsey, ”Tüm siyasi ve toplumsal kökenden Afgan liderlerine, barışçıl yollarla uzlaşmak, temsil ettikleri tüm insanlar için kapsayıcı güvenlik sağlamak ve Afganistan’ı gelişen bir ülke haline getirmek için sorumlu olacakları Kur’an kaynaklı görevlerini hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

MERKEL: DİYALOG DEVAM ETMELİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’da Taliban ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Almanya’nın Afganistan’daki tahliye operasyonlarına ilişkin parlamentoda konuşan Alman lider, “Afganistan’da son 20 yılın kazanımlarını korumak için Taliban ile diyalog devam etmeli. Bu, uluslararası toplumun Taliban ile konuşması gereken bir konu” değerlendirmesinde bulundu. Bölgenin yeniden terörü besleyen bir yer haline gelme riski bulunduğunu savunan Merkel, Afganistan’daki Taliban gerçeğinin kabul edilmesinin zor olduğunu ancak bu gerçekle çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

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