  • BIST 101.101
  • Altın 382,821
  • Dolar 6,9920
  • Euro 7,5713
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

ABD'ye tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
ABD'ye tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

Milli Savunma ile Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi. 

Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

İlgili haber:

ABD istedi, Erdoğan talimatı verdi!

ABD istedi, Erdoğan talimatı verdi!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD istedi, Erdoğan talimatı verdi!28 Nisan 2020 Salı 09:21
  • Ambulans uçak bu kez Rusya'ya havalandı28 Nisan 2020 Salı 09:20
  • Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi28 Nisan 2020 Salı 09:19
  • Ülke genelindeki operasyonlarda 1261 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı28 Nisan 2020 Salı 09:17
  • Mali ve Nijer'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi28 Nisan 2020 Salı 09:15
  • İyi ve organik tarım uygulamalarına 'mücbir sebep' düzenlemesi28 Nisan 2020 Salı 09:14
  • Tohumlama ve embriyo transferi başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek28 Nisan 2020 Salı 09:14
  • İletişim Başkanı Altun: Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz28 Nisan 2020 Salı 09:02
  • Diyarbakır Barosu avukatlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek28 Nisan 2020 Salı 09:00
  • STK'lerden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Ankara Barosuna kınama28 Nisan 2020 Salı 08:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti