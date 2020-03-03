ABD'yi hortum vurdu

Tennessee Olağanüstü Hal İdaresi Sözcülüğünün konuyla ilgili açıklamasında, eyaletin iç kesimlerinde etkili olan hortumda en az 19 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD Başkanlık seçimleri öncesinde gerçekleştirilen 3 Mart Salı (Süper Salı) ön seçimlerinin yapılacağı 14 eyaletten biri olan Tennessee'nin Nashville kentinde, 40 bina yıkılmasına neden olan kasırganın Demokrat Parti'nin iddialı başkan aday adayı Bernie Sanders'in seçim miting alanına da zarar verdiği kaydedildi.

Tennessee Valisi Bill Lee gazetecilere yaptığı açıklamada ölümlerin aralarında Nashville'in de olduğu 4 farklı yönetim bölgesindeki (county) kentlerde meydana geldiğini ve bir çok kişiden de haber alınamadığını bildirdi.