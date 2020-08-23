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Abidinpaşalı vatandaşlardan ASKİ'ye teşekkür

ASKİ’nin fiziki su kaybının yüzde 40’lara çıkmasının ardından kaçak su çalışmalarına ağırlık vermesi Mamak Abidinpaşa’da vatandaştan teşekkür aldı. 
Abidinpaşalı vatandaşlardan ASKİ'ye teşekkür

Başkent’te fiziki su kayıplarının yüzde 40’lara çıkmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ASKİ ekiplerine talimat verdi. Kent genelinde pek çok noktada çalışmaya başlayan ekipler, cadde ve sokaklarda arızalı borular, kaçıran ya da tıkalı noktaları teknik ekipmanla tespit ederek tamir ediyor. Ekiplerin bu çalışması ise Başkentlilerden tam not alıyor. Mamak Abidinpaşa Mahallesi’nde çalışma esnasından ekiplere seslenen vatandaşlar, “Helal olsun. Elinizden geline yapıyorsunuz” diyerek teşekkür etti. ASKİ Genel Müdür Yardımcı Baran Bozoğlu ise, “Bu su kolay getirilmiyor. Ankaralıların parasıyla getiriliyor” diyerek yanıt verdi. 

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VATANDAŞTAN EKİPLERE:  HELAL OLSUN 
ASKİ ekipleri Mamak Abidinpaşa Mahallesi’nde su kayıplarıyla etkin mücadele kapsamında bir arıza giderim çalışması düzenledi. Teknolojik yöntemlere yerin altında tespit edilen arıza ekipler tarafından giderilirken çevredeki vatandaşlardan tebrik aldı. Mahalle sakinleri ekiplere, “Aldığınız aylık helal olsun. O suyu nasıl buldunuz, çıkardınız oradan. Dört kişiydiniz kaç gündür geziyordunuz. Çalışıyorsunuz kazandığınız helal olsun” diye seslendi. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu vatandaşlara, “Teyzeciğim ASKİ çalışıyor Mansur Başkan Çalışıyor” yanıtını verdi.

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ANKARALILARIN PARASIYLA GELİYOR 
Bozoğlu su kayıpları konusunda hassasiyetlerinin süreceğini belirterek çalışma yapan ekiplere, “Daha güzel işler olacak. Çünkü sizin aslında burada yaptığınız aynı zamanda çok kutsal da bir iş. Bu su kolay getirilmiyor. Ankaralıların parasıyla geliyor. Bu hassasiyetimizi hiç yetirmeyeceğiz. Bu da sizlerin çalışmalarıyla becerileriyle olacak. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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