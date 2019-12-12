ABİDOSD Üyesi Zafer Tanılkan: Ankara bisiklet için ideal

ABİDOSD Üyesi Zafer Tanılkan şehrin coğrafi yapısının bisiklet kullanımına etki etmediğini, Ankara’nın bisiklet için ideal olduğunu belirterek, “Buna en büyük örnek yolları yokuş ve dik, havası soğuk olan Norveç’tir” dedi.

Ankara Bisiklet Ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Tanılkan gazetemize konuştu. Sloganlarının “mazot yakma, yağ yak” olduğunu kaydeden Tanılkan, bisiklet sürmek için şehrin düz olmasına gerek olmadığını, bunun doğru bilinen yanlışlardan olduğunu söyledi. Bunun en büyük örneğinin ise İskandinav ülkeleri olduğunu kaydeden Tanılkan, “Mesela Norveç, hem çok soğuk hem çok dik ve yokuştur. Buna rağmen kışın dahi 7’den 70’e herkes bisiklet kullanır” dedi.

MAZOT YAKMA, YAĞ YAK

15 yıldır aktif bisiklet süren Tanılkan, emekli olduktan sonra hobi olarak bisiklet sürmeyi seçtiğini, şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası turlara gittiğini ve kendisini “bisiklet sevdalısı” olarak tanımladığını belirtiyor. Tanılkan, amaçlarının insanlara bisiklet ve doğa sporlarını sevdirmek olduğunu ifade ederek, “mazot yakma, yağ yak” sloganı ile hareket ettiklerini, insanları sağlıklı bir hayat yaşamaya davet ettiklerini belirtti.

BİSİKLETİ SEVDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

“Bisikleti sevdirmeyi ve bisiklete binen insan sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Toplum içinde bisikletin imajını artırmayı, insanların bakış açısını değiştirmeyi amaçlayarak tanıtımlar ve toplantılar yapıyoruz” diyen Tanılkan, bisiklet alanında Türkiye’de büyük bir sorun olduğunu da kaydetti.

TAŞIT OLDUĞUNU BİLMİYORLAR

Türkiye’de bisiklet kullanımının yeni yeni yayıldığını söyleyen Tanılkan yaşanan sorunlara değindi. Tanılkan, “Ülkemizde bisiklet sevdası yeni yeni yayılmaya başladı. Bisikletin taşıt olduğunu birçok vatandaşımıza anlatamıyoruz. Yolda giderken kaldırımdan gitmemizi istiyorlar, kaldırıma geçtiğimizde yoldan gitmemizi istiyorlar. Buna rağmen Ankara’da değişimler yaşanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi yeni projeler hayata geçiriyor. Güzel gelişmeler yaşanıyor. Devletimizin de bisiklet yolları ile ilgili projeleri var. Son zamanlarda güzel haberler almaya başladık. Bunlar bizi sevindiriyor.”

TAŞIT ARACI OLARAK KULLANABİLMEK İSTİYORUZ

“Bisiklet yollarının yapıldığı parklar var. Bunlar çok güzel çalışmalar ama biz istiyoruz ki bisikleti sadece parklarda spor amaçlı değil, bir taşıt aracı olarak kullanalım. İşimize, okulumuza bisikletle gidelim istiyoruz. Bunun içinde şehir içi ve dışında bisiklet yollarının gelişmesi lazım. Birçok arkadaşımız işine bisikletle gidiyor. Hem gelir tasarrufu yapıyor, hem sağlıklı yaşıyor.”

ÖNEMLİ OLAN COĞRAFYA DEĞİL BİSİKLET YOLU

“Şehrin jeopolitik konumunun topografyasının bir önemi yok. Norveç yapı olarak Akdeniz, Karadeniz gibi bir yer. Sürekli yokuştur, diktir ve çok soğuktur. Buna rağmen bisiklet kullanımı çok yüksektir. Bisiklet için yokuşun bir önemi yoktur. Önemli olan bisiklet yolunun yapılmasıdır. Kışın dahi vatandaşlar orada bisiklet kullanır. Bizler en son 30 kilogram yükümüzle buradan Kayseri’ye gittik. Erciyes Dağına çıktık 2 bin 200 metre. Yeter ki istek olsun, imkânlar el versin” diyerek sözlerini tamamladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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