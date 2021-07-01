  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu

Antalya'da 4 yıl önce muay thai sporunu öğrenmeye karar veren Özge Nur Çalış (18), salona yalnız gitmemek için birlikte antrenmanlara başladığı kardeşi Sıla ile Avrupa Kupası birinciliğinin ardından dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor
Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu

Antalya'da yaşayan Özge Nur Çalış , 4 yıl önce muay thai sporu yapan arkadaşından etkilenip, antrenmanlara başladı. Ailesinin spor salonuna yalnız gitmemesini istediği Özge, kardeşi Sıla (17) ile çalışmalara başladı. Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde muay thai öğrenen abla-kardeş, başarılarından dolayı ilk yıllarında ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldı. 2019 yılındaki Türkiye şampiyonasında Sıla, Türkiye ikinciliği, Özge de üçüncülük kazandı. Aynı yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda abla-kardeş, ilk uluslararası başarılarını elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu.

010720211129351078071.jpg
Pandemi nedeniyle müsabakalara verilen arayı evde ve parklarda antrenman yaparak geçiren Özge ve Sıla Çalış, bu yıl düzenlenecek uluslararası turnuvaların hazırlıklarına devam ediyor. Aydın'da 3 Haziran'da yapılan Türkiye şampiyonasında Sıla, üstgençler 63,5 kiloda altın madalya elde etti. Milli formayla Tayland'da aralık ayında yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan Sıla, ablası Özge ile antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli takımda başarılarını artırmayı hedefleyen Özge de 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek seçmelerde dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanmak için ringe çıkacak. Abla-kardeş dünya şampiyonasında altın madalyayı hedeflediklerini anlatan Özge Nur Çalış, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "4 yıl önce arkadaşımın tavsiyesiyle spora başladım. Annem ve babam, kardeşimle antrenmanlara gelmemi istedi. Kardeşimle antrenmanlara başladık. Türkiye üçüncülüğü, Avrupa Kupası birinciliğinin ardından milli takıma katılmaya hak kazandım. Dünya Kupası'na kota almak için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

010720211129221079284-001.jpg

Ablasının yalnız kalmaması için başladığı muay thai sporunda kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Sıla Çalış ise, "Özge ile başlayıp, 2019'da Türkiye ikinciliği ve Avrupa Kupası birinciliği kazandım. Bu sene de Türkiye şampiyonu oldum. Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Abla-kardeş çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Abla-kardeş şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor koordinasyon çalıştı30 Haziran 2021 Çarşamba 21:34
  • Gençlerbirliği, altyapısından yetişen Ramazan Köse'yi kadrosuna kattı30 Haziran 2021 Çarşamba 19:43
  • Gençlerbirliği sezonu açtı30 Haziran 2021 Çarşamba 19:41
  • Fenerbahçe yerli oyunculara yönelecek 30 Haziran 2021 Çarşamba 12:45
  • Olimpik Judo Milli Takımı Hırvatistan'a gitti30 Haziran 2021 Çarşamba 12:30
  • EURO 2020 çeyrek final maçları 2-3 Temmuz'da oynanacak30 Haziran 2021 Çarşamba 09:29
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay'ı mağlup etti30 Haziran 2021 Çarşamba 09:15
  • Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı29 Haziran 2021 Salı 21:13
  • Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmanda29 Haziran 2021 Salı 20:16
  • Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Konyaspor, 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı29 Haziran 2021 Salı 20:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti