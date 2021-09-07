  • BIST 1.455,830
  • Altın 481,83
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 23 °C
»

Ablasıyla tartıştı, otomobiliyle eczaneye girdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Erkan A., tartıştığı ablasının çalıştığı eczaneye otomobiliyle girdi. Müşteriler ve çalışanların korktuğu olayda, iş yerinin camları kırıldı, kaçan şüpheli aranıyor.
Ablasıyla tartıştı, otomobiliyle eczaneye girdi

Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki eczanede meydana geldi. Eczaneye gelip, burada çalışan ablası Mualla A. ile tartışan Erkan A., bir süre sonra ayrıldı. Erkan A., yaklaşık 10 dakika sonra kullandığı 16 AGU 110 plakalı otomobil ile ters şeritten gelip, eczaneye girdi. Eczanenin camları kırılırken, müşterller ile çalışanlar büyük korku yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

070920211612598784640.jpg
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem! Peş peşe görüşmeler07 Eylül 2021 Salı 15:36
  • Ağrı Valisi Varol: Sınırımız 81,3 kilometrelik duvarla daha güvenli07 Eylül 2021 Salı 15:35
  • Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis07 Eylül 2021 Salı 15:32
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumlarla bir ortaklık artık geride kalmıştır07 Eylül 2021 Salı 15:16
  • Antalya'da korkutan deprem!07 Eylül 2021 Salı 14:31
  • Hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı07 Eylül 2021 Salı 14:26
  • İzmir'de makilik yangını07 Eylül 2021 Salı 14:11
  • Ankara'da metro inşaatında göçük07 Eylül 2021 Salı 13:46
  • El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu07 Eylül 2021 Salı 13:45
  • İstanbul'da 46 kaçak göçmen yakalandı07 Eylül 2021 Salı 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti