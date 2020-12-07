  • BIST 1.335
  • Altın 462,939
  • Dolar 7,8504
  • Euro 9,5049
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı

Dünyanın 2020'de en sıcak kasım ayını yaşadığı bildirildi.
AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı

Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisinin hava ve yüzey sıcaklıklarını analiz ettiği rapor, Kasım 2020'nin, 1981-2010 arasındaki ortalamadan 0,8 derece daha sıcak geçtiğini ortaya koydu.

Raporda Kasım 2020 sıcaklığının, 2019 kasımında ölçülenin 0,1 derece üzerinde olduğu, Avrupa'da eylül-kasım sıcaklıklarının, standart referans döneminin 1,9 derece üzerinde seyrettiği, ayrıca bundan önce en sıcak dönemin yaşandığı 2006'daki ortalama sıcaklığın 0,4 derece üstüne çıktığı vurgulandı.

Kopernik İklim Değişikliği Servisi yöneticilerinden Carlo Buontempo, "rekor sıcaklıkların, küresel iklim değişikliğinin uzun süreli ısınma eğilimiyle tutarlı" olduğunu söyledi.

Buontempo, "İklim risklerini yatıştırmayı önceleyen tüm karar vericiler, bu kayıtları tehlike çanları olarak görmeli ve 2015 Paris Anlaşması'nın uluslararası taahhütlerine nasıl en iyi şekilde uyulacağını her zamankinden daha ciddi biçimde düşünmelidir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kutup Bölgesinde ve Sibirya'nın kuzeyinde sıcaklıkların, deniz buzu en düşük boyutuna yaklaşırken, kalıcı biçimde yüksek seyrettiğine de işaret eden Buontempo, "Bu eğilim endişe verici ve dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığından Kuzey Kutup Bölgesinin kapsamlı izlenmesinin önemini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır07 Aralık 2020 Pazartesi 12:58
  • Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yanayız07 Aralık 2020 Pazartesi 12:57
  • Uzmanlara göre AB Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulayamayacak07 Aralık 2020 Pazartesi 12:56
  • AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:56
  • Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi07 Aralık 2020 Pazartesi 12:55
  • Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:54
  • Fuat Oktay duyurdu: 562 milyar TL'ye ulaştı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:20
  • Ankara Valiliği'nden açıklama07 Aralık 2020 Pazartesi 12:17
  • Yunanistan'ın, göçmenleri ölüme terk ettiği anlar görüntülendi07 Aralık 2020 Pazartesi 11:56
  • Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’yi 'karşılıklı güveni yeniden inşa etmeye' çağırdı07 Aralık 2020 Pazartesi 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti