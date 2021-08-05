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Aç kalan Avrasya bozayısı köye indi

Tunceli’de indiği köyde çöp konteynerinde yiyecek arayan Avrasya bozayısı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Aç kalan Avrasya bozayısı köye indi

Pülümür vadisindeki Kırmızıköprü köyüne inen boynunda beyaz benek olan Avrasya bozayısı (Ursus arctos arctos) bir evin önündeki çöp konteynerinde yiyecek aradı. Yerleşim yerlerinde yanan ışıklara rağmen konteyneri karıştırıp bulduğu sakatatı yiyen ayı, bir süre sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, köylülerden Caner Canerik tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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'DOĞRUDAN İNSANLARA SALDIRMAZLAR'

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Avrasya bozayısı yurdumuzda yaşayan en büyük yırtıcı memeli türüdür, Ursus arctos latince adıyla bilinir. Avrasya’da yaşayan bu tür, Asya’nın yanı sıra ülkemizde de görülür. Pek çok bölgemizde bu türlere rastlanılmakta. Özellikle de ormanlarda, Karadeniz’de, Doğu Anadolu’da ve Akdeniz bölgelerinde görülür. Bu ayılarla ilgili zaman zaman medyaya yansıyan insanlarla ilgili sorunlar var. Bu sorunlar ayılardan ziyade insanların, ayıların yaşam alanlarına girmesinden kaynaklanır. Arıcılar ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan kişiler dağları seçerler. Bundan dolayı ayıların yaşam alanlarına girerler. Çobanlar ayıların yaşadığı alanlarda koyunlarını otlatırlar. Bu durumda ister istemez ayılarla karşılaşılır. İnsanlar Pülümür ilçesindeki gibi ayılarla çok karşılaşır. Yiyecek bulamadığı zaman köylere inebilirler ya da yerleşim alanlarının yakınlarında bulunan çöplüklere inerler. Ama doğrudan insanlara saldırmaz. Hassasiyetleri özellikle yavrularını korumaktan kaynaklıdır” dedi.

‘YANGINLAR BU TÜRLERİN YOK OLMASINA SEBEP OLUYOR’

Orman yangınlarında en çok ayıların zarar gördüğünü ve böyle giderse neslinin tükeneceğini belirten Ahmet Kılıç, “Son dönemde orman yangınlarında biz ayıların da olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Bunlar doğrudan ve dolaylı bir biçimde yangınlardan etkileniyor. Ayılar da ortamda bulunan diğer canlılar gibi birbirine besin zinciri dolayısıyla bağlıdırlar. Alanda ağaç ve ot kalmazsa ayılar bu yangınlardan dolaylı bir biçimde etkilenir. Aynı zamanda doğrudan etkilenirler. Çünkü ateşle karşılaşacakları için soyları tükenme durumuna girer. Yurdumuzda nesli tükenmekte değil fakat yaşam alanları daraldıkça, ayılarının nüfusu azalıyor ve soyu tükeniyor. Diğer canlılar nasıl yangınlardan olumsuz etkileniyorsa ayılar da daha fazla etkilenirler. Çünkü ayılar besin piramidinin en üstünde bulunurlar. Çevredeki olumsuzluklardan etkilenen türlerin başında gelirler. O yüzden bizim ormanlarımızı, insanların büyük baskısından ve yangınlardan kurtarmamız lazım ki bu çeşitliliği yaşatabilelim” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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