Acar'dan okullara ziyaret

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar eğitim gördüğü ve ilçedeki okulları ziyaret etti. Acar, “Yeni eğitim öğretim yılı çocuklarımıza öğretmenlerimize, ailelerimize, devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak geçen bir buçuk senenin ardından eğitime başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Bakan Acar Kızılcahamam’da ilkokul ziyaretini mezun olduğu Orhangazi İlkokulundan başladı. Ardından ilçede bulunan tüm okul öğrenci, öğretmen ve okul idarecileriyle bir araya geldi.



Okullarda talepleri dinleyen ve isteklerin yerine getirilmesi için talimat veren Başkan Acar, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Acar, öğrencilerin yoğun sevgi gösterileri ile karşılaştı.

Aca, “Öğretmenlerimiz ve velilerimizin aşılarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini söyleyerek Yeniden kapanma olmadan ikbalimiz, istikbalimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarına devam etmeleri için yüce Rabbimden niyaz ediyor, her bir evladımıza eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.