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Açelya Apartmanı ile ilgili mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yürütülüyor

Ankara'da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan Açelya Apartmanı ile ilgili İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Açelya Apartmanı ile ilgili mülkiye başmüfettişlerince soruşturma yürütülüyor

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta temelinde boşluk olduğu için çökme tehlikesi bulunan ve yıkım çalışmaları süren 8 katlı Açelya Apartmanı ile ilgili İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma, mülkiye başmüfettişlerince yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında iki mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği, müfettişlerin özellikle belediye görevlilerinin ve diğer ilgililerin ihmalinin olup olmadığı üzerinde durduğu öğrenildi.

8 katlı bina boşaltılmıştı
İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.

Çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı olarak bölgedeki 21 binada oturanlar tahliye edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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