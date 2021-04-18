Açelya Apartmanı’nda molozlar sıkı şekilde korunuyor

Çankaya’da kontrollü şekilde yıkılan Açelya Apartmanı’nın molozları, içindeki eşyalarla birlikte EGO’ya ait bir depoda sıkı koruma altına alındı. Bina sakinlerine molozlarda kendilerine ait değerli ve önemli eşyaları arama imkanı sağlanacak.

Çankaya İleri Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında ağır hasar gören ve çökme riski nedeniyle yıkılan 8 katlı Açelya Apartmanı’nın molozları, içindeki eşyalarla koruma altına alındı. Bina sakinlerinin evlerinde kalan değerli eşyaları bulabilmeleri için yıkılan binadan çıkan molozlar, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait bir depoda saklanıyor.

SIKI ŞEKİLDE KORUNUYOR

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, enkaz yığınlarının muhafaza edildiği deponun gelişmiş kamera sistemi ile 7/24 saat denetlendiğini söyledi. Alkaş, molozların içindeki eşyaların güvenliği için EGO güvenlik personelinin depo içinde nöbet tuttuğunu, Jandarma’nın ise depo alanı dışında güvenlik çemberi oluşturduğu bilgisini verdi. Alkaş, vatandaşların enkaz içerisindeki eşyalarının güvenliği konusunda en ufak bir zafiyet gösterilmemesi konusunda gerekli tedbiri aldıklarını kaydetti.

VATANDAŞ DEĞERLİ EŞYALARINI ARAYABİLECEK

Peki molozlar içerisindeki eşyaları, yıkılan Açelya Apartmanı’nın sakinleri nasıl alabilecek? Edinilen bilgilere göre Ankara Valiliği tarafından bir komisyon kurulacak. Binada oturanların evlerinden alamadığı değerli eşyaların listesi binada oturanların beyanlarına göre çıkarılacak. Molozların arasında kendilerine ait eşyaları arama imkanı bina sakinlerine sağlanacak. Vatandaşların yıkıntılar arasındaki eşyalarını bulmaları halinde söz konusu eşyalar yapılan incelemenin ardından kendilerine teslim edilecek.

MAĞDUR BİNA SAKİNLERİNE DESTEK

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Açelya Apartmanı'nda eşyasını alamayan vatandaşlara 30'ar bin lira eşya yardımı, kiracılara 2 bin 500 lira taşınma yardımı, ev sahiplerine de 5 bin 750 lirası peşin olmak üzere her ay 1150 lira kira yardımı verilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise mağdurlara 15 bin TL nakdi destek sağlayacak.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-