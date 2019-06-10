Acı Bilanço: 86 Ölü

Bayram tatilinin kaza bilançosu belli oldu. 9 günlük bayram tatilinde trafik kazaları dolayısıyla 86 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık bin kişi ise yaralandı. Alınan emniyet tedbirlerinin kaza oranlarını azalttığı açıklandı.

Ramazan Bayramı tatili süresince yaşanan trafik kazalarında 86 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı son yılların en düşük sayısı olmakla birlikte son 10 yıla göre yüzde 51,5 geçen yıla göre yüzde 48,5 azaldı. Trafik kazaları günde ortalama 21 kişinin hayatına mal oluyor ve bilinenin aksine bayram tatillerinde trafikte ölen insan sayısı artmıyor, azalıyor. Tatillerde ölümlü kazaların sayısının azalmasının en büyük nedeni ise İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler oluyor.

GÜNDE 21 KİŞİ ÖLÜYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafik kazaları günde ortalama 21 kişinin hayatına mal oluyor. Bilinenin aksine bayram tatillerinde ise sayı artmıyor, azalıyor. İç İşleri Bakanlığı’nın resmi tatillerde aldığı önlemler trafik kazalarında gözle görülür bir düşüş yaşatıyor.

BAYRAMDA 86 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

9 günlük bayram tatilinde ise 39 ilde 73 ölümlü trafik kazasında, 86 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı son yılların en düşük sayısı olmakla birlikte son 10 yıla göre yüzde 51,5 geçen yıla göre yüzde 48,5 azaldı. Türkiye’de kazalarda her yıl yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybediyor, 300 bin kişi de yaralanıyor. Trafik kazalarının yüzde 74,4'ü yerleşim yeri içinde yüzde 25,6'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geliyor. Trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,2’si sürücü, yüzde 34,2'si yolcu, yüzde 22,6'sı ise yaya.

YÜZDE 51,5 AZALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında yılbaşından itibaren trafik kazasındaki ölümlerin yüzde 40 azaldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. 86 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kaza kara noktalarında bir tek kazamız yok. Hepsinde tedbir aldık. Neredeyse her 10 kilometrede bir bu riskli yerlerin tamamına polis koyduk. 185 bin polis ve jandarma trafik görevlisi görevlendirdik. Bayram tatillerinde trafik kazalarındaki ölümlerde, son 10 yıla göre yüzde 51,5, geçen yıla göre yüzde 48,5 azalma söz konusu. Şimdi Kurban Bayramı'ndaki tatil için hazırlık yapmaya başladık."

Emrah Özcan/ HABERVAKTİM-

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