Acı haber ailelere ulaştı

Şehit düşen askerlerimizin ailelerine acı haber ulaştı.

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın Antakya ilçesi Açık Dere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber askeri heyet tarafından ulaştırıldı. Hikmet ve anne Emine Çınar çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Çınar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Çınar'ın, baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da Çınar ailesine taziyeye geldi. Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar'ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

BİTLİS'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak’ta görev yaparken, Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen 'Pençe-3' operasyonu sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Uzman Er Alparslan Kurt’un (23) acı haberi Bitlis'teki ailesine verildi.

Bitlis merkez 8 Ağustos Mahallesinde oturan Feyyaz ve Sevim Kurt çiftine, Piyade Sözleşmeli Uzman Er Alparslan Kurt’un şehadet haberini Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdür Yaman Ağırlar ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ile birlikte verdi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan Kurt Ailesinin evine Türk Bayrağı asıldı. Yakınları şehit evine taziyeye geldi.

Şehit Alparslan Kurt'un yarın Şırnak’ta düzenlenecek olan askeri törenin ardından Bitlis’e getirilerek Mutki ilçesine bağlı Dereyolu Köyünde toprağa verileceği belirtildi.