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Acı haber geldi: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu ve 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Acı haber geldi: 2 şehit

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri güvenlik korucusu olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Silah arkadaşımız, 13 Ocak 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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