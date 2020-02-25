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Acı haberi Erdoğan verdi: Libya'da iki şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunurken Libya'da iki şehidimizin olduğunu ifade etti.
Acı haberi Erdoğan verdi: Libya'da iki şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamasında "Beni muhalefet mi yargılayacak, muhalefet önce kendini yargılasın." dedi.

"LİBYA'DA İKİ ŞEHİDİMİZ VAR"

Ayrıca Erdoğan, açıklamasında FOX kanalına da tepki gösterdi. "FOX önce gazete olsun, haberci olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber yapmayı bırakın." diyen Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı birkaç tane şehidimiz var açıklaması ile ilgili "Muhalefetin ne dediği de beni ilgilendirmiyor. Rakam da veririm, sayı olarak da söylerim. Bay Kemal kalkıp bize akıl vermeye çalışıyor. Bizim Libya'da 2 tane şehidimiz var. Şimdi açıkladım Bay Kemal ne yapacak bunu?" ifadelerini kullandı.

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