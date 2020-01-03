Acı haberi MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesi'nde devam eden operasyonlarda, Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ÇORUM'DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın (24) acı haberi memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki baba evine ulaştı.

Uğurludağ ilçesine bağlı Eski Çeltek köyünde yaşayan anne Narin ile inşaat işçisi baba Bekir Çam'a şehadet haberi, Uğuludağ Kaymakam Ertuğrul Aslan, Belediye Başkanı Remzi Torun ile askeri yetkililer tarafından verildi. Sağlık görevlileri de önlem amaçlı evin önünde bekletildi. Şehadet haberinin ardından şehidin babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, Çam ailesine taziye ziyaretine gelmeye başladı.

Bekar olan şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın iki kardeşi olduğu ve 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı öğrenildi. Türk Sihallı Kuvvetlerine katılmadan önce inşaatlarda çalıştığı öğrenilen şehit Çam'ın cenazesi, yarın Eski Çeltek köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİDİN ACI HABERİ ANKARA'DAKİ ANNE İLE BABASINA DA ULAŞTI

Çam'ın şehadet haberi, Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Bekir Çam şehit haberiyle gözyaşına boğulurken, anne Nuran Çam ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Nuran Çam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Şehit Çam'ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Çam'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a gönderilmek üzere yola çıktı. Şehit Çam'ın naaşı, Cuma günü öğle namazına müteakip Çorum'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan şehit Ayhan Çam'ın bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın (25) acı haberi İstanbul’daki baba ocağına ulaştı.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı semtindeki baba evine acı haber sağlık ekibi eşliğinde yetkililer tarafından bildirildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Işık'ın nerede toprağa verileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞEHİDİN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde süren PENÇE-3 Harekâtı sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi, İstanbul Küçükçekmece'de oturan baba ocağına ulaştı. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Pençe-3 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın şehadet haberi, Halkalı semtindeki baba evine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları da taziye için geldikleri adreste acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı şehit evinin önünde hazır bekletildi.

TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verilmek için memleketi Tokat'ın Cihet Kasabası'na gönderilecek.

ABİSİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Şehit Işık'ın yaklaşık 3 hafta önce ağabeyinin evlendiği ve düğün için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

ŞIRNAK'TA 'PENÇE-3' ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen 'Pençe-3' Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli erler Ayhan Çam (24) ve Berkay Işık (25), Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı naaşları katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konulan şehit Çam'ın naaşı Çorum'a, Işık'ın naaşı ise İstanbul'a gönderildi.