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Açık Havada Düzenlenen Fuara Yoğun İlgi

Salgın dolayısıyla Ankara’da açık havada ilk kez düzenlenen Kitap ve Sahaf ile Hediyelik Eşya Fuarı yoğun ilgi görüyor. Fuar organizatörü Remzi Çayır, “İlgi gayet güzel. Fuar bu hafta sonuna kadar devam edecek” dedi.  
Açık Havada Düzenlenen Fuara Yoğun İlgi

Ankara’da açık havada ilk kez düzenlenen Kitap ve Sahaf Fuarı ile Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı yoğun ilgi görüyor. Başkentliler, salgın dolayısıyla uzun bir sürenin ardından düzenlenen bu toplu organizasyonda pandemi kurallarına uyarak stantları gezerek alışveriş yapıyor. 

HAFTA SONUNA KADAR AÇIK, GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Eylül Fuarcılık tarafından Armada Alışveriş Merkezi’nin açık otopark alanında düzenlenen ve bu hafta sonuna kadar sürecek olan fuarda 100’ü aşkın yayınevi, sahaf, hediyelik eşya ve yöresel ürünler satan firma yer alıyor. İmza günleri ve çeşitli etkinliklerin de olduğu fuar, hafta içi ve hafta sonu 10.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor. Fuara ücretsiz giriş yapılabiliyor. 

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YERLİ VE YABANCI 130 FİRMA YER ALIYOR

Yerli ve yabancı 130 tane firmanın yer aldığı fuarda, yöresel ürünler ile Iran, Özbekistan, Senegal, Mısır ve Kırgızistan’a özgü el sanatları sergileniyor. Türkiye’nin çeşitli noktalarından gelmiş yöresel ürünler de satışa sunuluyor. 

KOŞA KOŞA GELDİK

Fuarı gezen vatandaşlar, organizasyonla ilgili gazetemize şunları söyledi: “Salgın nedeniyle uzun bir süre evde kaldık. Kısıtlamalardan dolayı böyle kültür organizasyonları yapılamamıştı. Açık havada düzenlenen ve salgından sonra Ankara’da yapılan bu etkinlik bizi memnun etti. Koşa koşa hemen gelerek kitapları inceleme vaktimiz oldu. Fuar dolayısıyla yapılan indirimlerden istifade ederek kitaplarımızı, hediyelerimizi aldık.” 

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ÇAYIR: “İLGİDEN MEMNUNUZ”

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, fuarla ilgili gazetemize bilgi vererek, “Açık alanda yapılan ilk kitap ve hediyelik eşya fuarı oldu. Kapalı alan olmadığından dolayı insanlar endişe duymayarak fuara rahatlıkla geldi. İlgi gayet güzel. Özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor. Fuar bu hafta sonuna kadar devam edecek” dedi.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

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