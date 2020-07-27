Açık havada sinema keyfi 

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Açık Hava Sinema Şenliği bu yıl Demetevler Cemre Parkı ve Ata

Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nden start aldı.

Yenimahalle Belediyesi, pandemi sürecinde evlerinde sıkılan vatandaşları, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlanan alanlarda sinema ile buluşturdu. Yenimahalle sakinlerinden yoğun ilgi gören ve yaz akşamlarını keyfe dönüştüren açık hava sinema etkinliği, ilçe sakinlerinin ateş ölçümünün yapılması ve maske dağıtımı sonrasında başladı.

“Görevimiz Tatil” izleyiciden tam not aldı

Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı 2017 yapımı “Görevimiz Tatil” ilçenin iki ayrı noktasında vatandaşların beğenisine sunuldu. Komedi türünde olan 110 dakikalık filmde Demet Akbağ, Zafer Algöz, Enis Arıkan gibi Türk sinemasının ses getiren oyuncuları izleyici ile buluştu.

Cimriliğiyle bilinen aile reisi Sıtkı’nın hayatından bıkmış eşi Türkan ile birlikte karavan kiralayarak Antalya’ya doğru yolculuğa başlaması ve bu yolculuk sırasında yaşanan birbirinden komik olayları konu alan filmde, birbirinden farklı olarak köy ve kent hayatı yaşayan bireylerin ortak mücadelesi çarpıcı bir şekilde izleyiciye aktarıldı.

“Tedbiri elden bırakmamalıyız”

Vatandaşların riske karşı tedbiri elden bırakmaması gerektiğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Kendimizin ve çevremizdekilerin sağlığını korumak için temizlik ve sosyal mesafe kurallarına büyük önem vermeliyiz. Pandemi boyunca evlerinde bunalan vatandaşlarımız için düzenlediğimiz açık hava sinema etkinliğinde ekiplerimiz tüm önlemleri alıyor. Her yıl binlerce vatandaşımızı sinema ile buluşturduğumuz açık hava sinema gösterimlerini bu yıl bir dizi önlem alarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu zorlu süreçte kendi hijyen ve mesafe kurallarına dikkat emesi gerekiyor” şeklinde konuştu.