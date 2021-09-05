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Açık öğretim yaz okulu sınavları tedbirlerle yapıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde yapıldı. Tek oturumda yapılan sınava 357 bin 356 öğrenci katıldı.
Açık öğretim yaz okulu sınavları tedbirlerle yapıldı

Pandemi tedbirlerinin uygulandığı sınavda öğrenciler, salonlara sosyal mesafeli bir şekilde alındı. Sınav salonu girişlerine ayrıca maske ve dezenfektan konuldu. Covid-19 testi pozitif olan ve Covid hastasıyla teması bulunan öğrenciler iki ayrı sınıfta sınavlara girdi. Diğer öğrencilerin de sınav öncesinde HES kodu kontrolleri yapıldı.

Kamu yönetimi lisans programı ikinci sınıf öğrencisi Hüseyin Ertürk "Yüz yüze ve adil bir sınav gerçekleştiği için mutluyum. Sınavın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin kaygılarım vardı. Pandemi koşullarına uygun bir sınavın gerçekleştirilmiş olması içimi rahatlattı" dedi. Ayrı bir sınıfta sınava giren koronavirüs temaslısı Ayhan Atagündüz ise "Sınava girdim. Yaz okulundan aldığım dersleri vermeyi umut ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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