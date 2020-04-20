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Acil durumlarda arayabileceğiniz numaralar

Korona tedbirleri kapsamında evde kaldığımız bugünlerde acil durumlarda hızlı desteğe ulaşabilmek için arayabileceğiniz 7/24 hizmet veren numaraları sizin için derledik.
Acil durumlarda arayabileceğiniz numaralar

Koronavirüs salgınının sürdüğü bugünlerde 'acil' durumlarda hızla desteğe ulaşabilmek için Türkiye'nin her yerinden üç rakam tuşlayarak ulaşabileceğiniz 'acil' durum telefonları bulunuyor.

Sağlık, acil ihtiyaçlar, sosyal ve maddi yardım ile desteklerle ilgili acil durum hatlarını derledik. Özellikle koronavirus tedbirleri kapsamında evde kaldığımız bugünlerde bir hayli önemli olan ve 7/24 kesintisiz hizmet veren acil durum hatları şunlar:

184- Korona Danışma Hattı,

199-Şehirler arası seyahat izni için,

144- Sosyal yardım talebi (1000 TL müracaatı),

168- Gıda yardımı için,

170- İşsizlik maaşı müracaatı için,

188- Ambulans ve Cenaze hizmetleri talebi için,

112- Acil Çağrı Merkezi,

153- Eve sağlık personeli çağırmak için,

155-1- ilaç talep etmek için kullanılabilir,

155- Polis imdat,

110- İtfaiye (Yangın)

156- Jandarma İmdat,

186- Elektrik Arıza,

187- Doğalgaz Arıza ve Acil Durum,

185- Su Arıza ve Fatura Sorgulama,

153 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmetleri Zabıta.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA

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