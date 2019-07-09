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Acil servis karıştı

Trabzon'daki bir hastanenin acil servisinde görev yapan sağlık memuru Savaş Balcı, iddiaya göre enjeksiyon yaptırmak için kardeşini hastaneye getiren bir hasta yakını tarafından darbedildi.
Acil servis karıştı

Olay, önceki gün Trabzon Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre enjeksiyon yaptırmak için kardeşini hastaneye getiren bir kişi, görevli sağlık memuru Savaş Balcı'ya kafa attı. Balcı'nın aldığı darbe ile burnu kırılırken olayın ardından hemen 'Beyaz kod' (hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracı) alarmı verildi. Şüpheli hastaneye getirdiği kardeşi ile birlikte aracına binerek kaçtı. Polis ekipleri yapılan çalışma sonucu 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

HASTANE BAHÇESİNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Olay nedeniyle hastane bahçesinde yapılan basın açıklamasına saldırıya uğrayan ve burnu kırılan Savaş Balcı’nın yanısıra, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Hastane Başhekimi Dr. İsmet Durmuş, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Serdar ile sağlık çalışanları katıldı. Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Serdar burada yaptığı konuşmada, "Hastaya şifa verebilmek için hazırlık yaparken hiç beklemediği bir anda aldığı kafa darbesiyle daha kötü sonuçla karşı karşıya kalması muhtemel olan sendika temsilcimiz hadisenin yaşandığı anda 'Beyaz Kod' vermiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs enjeksiyon yaptırmak için hastanede bulunan kardeşini yanına alarak olay yerinden kendilerine ait araçla kaçmışlardır. Polisin takibi sonucu yakalanan şahıslar halen karakolda tutulmaktadırlar. İnsanlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanı arkadaşımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı, saldırganı ve azmettiricisini lanetliyoruz. İnsana ve insan sağlığına hizmet gibi kutsal bir meslek icra eden sağlık çalışanlarına karşı artarak devam eden şiddetin her defasında son bulmasını arzu etmemize rağmen, yetkililerin bu önemli soruna yeterli düzeyde önem vermediklerini ve çare aramadıklarını gözlemlemekteyiz" dedi.

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