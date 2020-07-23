Acılı günde destek

Verdiği ücretsiz hizmetlerle Gölbaşılıların yanında olan Gölbaşı Belediyesi, vefat gibi üzücü durumlarda ailelerin üzüntülerini paylaşıyor.

Cenaze evlerinde masa sandalye temininden çadır kurulumuna, ambulans hizmetinden cenaze nakil hizmetine, cenaze yakınlarına şehir içi ücretsiz otobüs servisinden kısa mesajla anlık bildirimlere kadar pek çok hizmeti sunan Gölbaşı Belediyesi aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından andezit taşından üretilen musalla taşı hizmeti ile de ailelerin acısını paylaşıyor.

Her türlü hizmet veriliyor

Çay, şeker, gül suyu, peçete, bardak, lokum, kefen gibi malzemeleri içeren cenaze paketinin Gölbaşı Belediyesi tarafından isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verildiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Sağlık İşleri Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımıza hızlıca dönüş sağlanıyor. Cenaze doktor raporu tamamlandıktan sonra geri kalan tüm hizmetler belediyemiz tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Cenazesi olan Gölbaşılılar talep etmeleri halinde ücretsiz çadır kurulumunun yanı sıra, masa ve sandalye hizmetinden de faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Mezarlıklarda bayram hazırlıkları başladı

Defin sonrası verdiği hizmetler ile de vatandaşın yanında olduklarını aktaran Ramazan Şimşek “Gölbaşı Belediyesi olarak hizmetlerimizin odağında insan var. Biz sadece iyi günde değil, vatandaşlarımızın en zor günlerinde de yanlarındayız. Belediye olarak bu zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarını hafifletebilmek için üzerimize düşen ne görev varsa yerine getiriyoruz. Mezarlılarda yaptığımız hijven ve temizlik çalışmaları ile bakım onarımları sık sık yapılıyor” dedi.