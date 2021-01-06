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Açılış için finale yaklaşıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı’nda inşası tamamlanan kapalı otoparkın çevre düzenleme çalışmasına geçildi.
Açılış için finale yaklaşıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla inşa edilen 400 araçlık kapalı otoparkın açılışı için finale yaklaşıldığını belirtti. Altınok, “Kalaba Kent Meydanı’na yaptığımız otoparkımız, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla önemli bir rant noktasına kamu yararı gözetilerek inşa edilen bir eserdir. Otoparkımızın büyük kısmını tamamladık, şuanda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yapıyoruz.” dedi.

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Giriş ve çıkışları genişletilerek asfalt serim çalışmaları yürütülen otopark etrafında aynı zamanda peyzaj çalışmasına devam ediliyor. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok üstü süs havuzu olan otoparkın trafiği büyük oranda rahatlatacağını, aynı zamanda burada su, ışık ve ses gösterileri düzenleneceğini söyledi. 

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“DOLU-BOŞ SİSTEMİ VAR”
 Altınok, otoparka ilişkin teknik detayları şu şekilde aktardı:
“Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 68 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız 3 katlı olup, 400 araçlık kapasiteye sahip. Engellilerimiz için 14 araçlık yer ayırdığımız otoparkımız Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu hafifletecek. Elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkımızın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, elektrikli araç şarj ünitesi ve su deposu gibi alanlar da yer alacak.”

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