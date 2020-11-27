Mamak Belediyesi’nin Peyami Safa Mahallesi’nde hayata geçirdiği kreşin inşası tamamlanarak açılış için gün sayıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçiyor. Gelecek nesillere değer veren bir belediye olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, okul öncesi eğitimin çocuklar için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımı olacak. Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız kreşimizle geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklar. Kreşimizde aile sıcaklığı oluşturarak anne baba şefkatini aratmayacağız. Okul öncesi eğitim verecek olan kreşimiz, bölgede oturan çalışan annelerimizin hayatını da kolaylaştıracak. Kreşimizi miniklerimiz ve aileleriyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Çocuklar için her detay düşünüldü

Mamak Belediyesi, Mamaklı çocukların geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatıyla ilçede çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreşler kazandırma hedefiyle yola çıkan belediye, Peyami Safa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kreş inşaatında son rötuşlarını yapıyor. 1311 metrekarelik Bilge Parkı’nın içinde 400 metrekarelik alanda boş duran bir tesisin dönüştürüldüğü kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. 4-6 yaş grubu çocukların kişisel gelişim ve eğitimlerine okul öncesi destek vermek amacı ile tasarlanan kreşte 4 adet atölye, 5 adet sınıf, mutfak, yemekhane, çocuklar için tasarlanmış lavabolar ve bir adet idari ofis yer alıyor. Uzman kadrolarla hizmet verecek olan kreşin aileler için önemi oldukça büyük. Özellikle gün boyu çocuğuyla vakit geçiren ebeveynlerin, günlük işlerine zaman ayırmakta zorluk çekmesi ya da çalışabilmek için çocuğunu emanet edecek güvenli bir yer bulamaması gibi sorunlara bu kreş ile cevap verecek. Her detayı çocukların güvenliği dikkate alınarak projelendirilen kreşin inşaatında, izolasyonda kullanılan malzemelerin yanı sıra kablolar yanmayan malzemelerden seçilerek güvenlik standardı üst seviyeye çekildi. Tüm detaylarında çocukların gözetildiği modern kreş, çocuklara uzman personel ile kaliteli hizmet verecek.