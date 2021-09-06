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ACİL'ler dolup taşıyor

Ankara’daki Acil’ler kusma, ateş, halsizlik ve ishal şikayetiyle gelen ve büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu hastalarla dolup taşıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan bu salgınla ilgili bilgilendirme açıklaması yapılması isteniyor. 
ACİL'ler dolup taşıyor

Koronavirüs illetiyle mücadele edilirken yeni bir salgın daha baş gösterdi! 

Ankara genelinde kusma, ateş, halsizlik, bulantı ve ishal şikayetiyle büyük çoğunluğu çocuk olmak üzere yüzlerce kişi hastane Acil’lerine başvuruyor. Bugünlerde çok sayıda kişinin aynı şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine Acil’lerde gece geç saatlere kadar yoğunluk yaşanıyor. Hastaların büyük çoğunluğunun çocuk olması dikkat çekiyor. Hastaneye söz konusu şikayetlerle başvuruda bulunanların tamamına yakını, tedavilerinin ardından taburcu ediliyor. 

ÇOK SAYIDA ÇOCUK AYNI ŞİKAYETLE GİDİYOR

Aysel Turhan adındaki vatandaş bir yaşındaki oğlunda görülen kusma, ateş, bulantı, halsizlik ve ishal şikayetiyle Pursaklar Devlet Hastanesi’nin Acil’ine başvurduklarını anlatarak, “Oğlumuz rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Hastanenin Acil’inde aynı şikayetlerle gelen çok sayıda çocuk vardı. Doktorumuz, çoğunluğu çocuklarda görülen bir salgının olduğunu söyledi. Serum verdi ve ilaç yazdı. Tedavinin ardından taburcu olduk” dedi. 

“AYNI ŞİKAYETLE GELEN 800. HASTASINIZ”

Sezgin Acar adındaki başka bir hasta yakını ise “Pursaklar Devlet Hastanesi’nin Acil’ine hastalanan 4 yaşındaki oğlumu götürdüm. Kusma, ateş, halsizlik, bulantı rahatsızlığı vardı. Acil’in büyük çoğunluğu çocuk hastalardan oluşuyordu. Doktorumuz ‘bugün aynı şikayetle gelen 800. hastasınız, salgın var’ dedi. Serum verip ilaç yazıp taburcu etti. Yenimahalle’de oturan işyerinden arkadaşım da çocuklarının hasta olduğunu söyledi” diye konuştu.    

YEDİKLERİ HER ŞEYİ ÇIKARIYORLAR

Etimesgut’ta yaşayan Adem Gürsoy adlı hasta yakını da, “İki oğlum var ikisini de kusma, ateş, halsizlik şikayetiyle hastaneye götürdüm. Çocuklar çok kötüydü yedikleri her şeyi çıkarıyorlardı. Acil’de serum verdiler ve ilaç yazdılar. Doktorumuz, salgın olduğunu ve genellikle çocukları etkilediğini söyledi” ifadelerini kullandı.  

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kusma, ishal, ateş, halsizlik ve bulantı şikayetiyle hastanelerin Acil’lerini dolduran hasta yakınları, koronavirüs salgınının devam ettiği bugünlerde çoğunluğu çocuklarda görülen söz konusu salgınla ilgili, Sağlık Bakanlığı’nın ya da Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün bir bilgilendirme yapmasını bekliyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

 
 

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