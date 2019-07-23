Açlık grevi caiz mi? sorusuna Diyanet son noktayı koydu. Önce hukuki yolların tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyanet, hangi nedenle olursa olsun kişinin canına kıymasının caiz olmadığını belirtti.

Açlık grevi caiz mi? sorusuna Diyanet son noktayı koydu. Önce hukuki yolların tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyanet, hangi nedenle olursa olsun kişinin canına kıymasının caiz olmadığını belirtti.

Vatandaş son günlerde bazı kurum ve kuruluşlar tarafından sık sık gündeme getirilen açlık grevinin dinen uygun olup olmadığını merak etti Diyanet İşleri Başkanlığı’na sordu. Aldıkları cevabı gazetemize ileten vatandaşlar cevapta şu bilgilerin yazdığını belirtti, “Hak arama mücadelesi hem hukuki hem de ahlaki boyutu olan bir meseledir. Kişinin önce hukuki yolları tüketmesi gerekir. Hukuki yollar tüketilmişse, kişiye düşen İslam ahlakına uygun davranmaktır. Dinimize göre hangi nedenle olursa olsun kişinin canına kıyması asla caiz değildir.”

AÇLIK GREVİ DİNEN UYGUN MU

Son günlerde bazı sivil toplum kuruluşlarının hak arama adı altında sık sık gündeme getirdiği açlık grevinin dinen uygunluğu merak ediliyor. Bazen bireysel bazen ise toplu olarak gerçekleştirilen açlık grevi genelde politik protesto olarak biliniyor. Açlık grevi suçluluk duygusu yaratmak için genellikle bir yasanın değişmesi gibi belirli özel amaçlarda başarılı olmak için geliştirilmiş şiddet içermeyen bir direniş yöntemi olarak tanımlanıyor.

VATANDAŞ MERAK ETTİ, DİYANETE SORDU

Son günlerde bu konunun sık sık gündeme gelmesi ise açlık grevinin dini boyutunun tartışılmasına neden oldu. Konuyu merak ederek Diyanet İşleri Başkanlığı’na soran bir vatandaş, gazetemize ulaşarak konu hakkında muhabirimizi bilgilendirdi.

ÖNCE HUKUKİ YOLLAR

Türkiye’de bu alanda en yetkili merci olan Diyanet İşleri açlık grevi caiz mi sorusuna, hak arama mücadelesinde önce hukuki yolların tüketilmesi gerektiğini belirtti. Hukuki yollar tüketilmişse, kişiye düşenin İslam ahlakına uygun davranmak olduğunu söyleyen kurum devamında şu cevabı verdi:

CAİZ DEĞİLDİR

“Hak arama mücadelesi hem hukuki hem de ahlaki boyutu olan bir meseledir. Kişinin önce hukuki yolları tüketmesi gerekir. Hukuki yollar tüketilmişse, kişiye düşen İslam ahlakına uygun davranmaktır. Dinimize göre hangi nedenle olursa olsun kişinin canına kıyması asla caiz değildir.”

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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