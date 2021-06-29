Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yine Yükseldi

Türk İş Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Yayımladığı rapora göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865 lira, yoksulluk sınırı ise 9 bin 332 lira oldu.

Nisan ayında açlık sınırı 2 bin 767 lira, yoksulluk sınırı ise 9 bin lira iken Mayıs ayında açlık sınırı 2 bin 830 liraya, yoksulluk sınırı ise 9 bin 219 liraya yükselmişti.

Türk İş’in hazırladığı rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 864 lira 82 kuruş oldu. Yoksulluk sınırı ise 9 bin 332 liraya yükselirken, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı 3 bin 473 lira olarak belirlendi.

YAŞAM ŞARTLARI DAHA DA AĞIRLAŞIYOR

Yayımlanan raporda şu açıklamalara yer verildi, “Özellikle gıda fiyatlarında ve genel olarak temel mal ve hizmet ürünlerindeki fiyat artışı, çalışanların ve bir bütün olarak iktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gelir artışının sınırlı, elde edilen gelirin de temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olması sonucu yaşam şartları -emekçi kesim için- daha da ağırlaşıyor.”

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

“Pandemi tedbirleri çerçevesinde uygulanan ‘kısmi ve tam kapanma’ dönemleri sonrası gelen ‘kademeli normalleşme’ ile birlikte, aile bütçesinde önemli ağırlığı bulunan gıda fiyatlarındaki artış devam etti. Tarım sektörü uzmanları, gıda fiyatlarındaki artışın sadece tarladan sofraya gelme sürecindeki aracılardan kaynaklanmadığının altını çiziyor.”

DEVAM EDECEK

“Özellikle gıda dışı maliyetlerdeki yüksek artışın gıda fiyatlarını olumsuz etkilediğine işaret ediliyor. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki yüksek oranlı fark da dikkate alındığında, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın bir süre daha devam edeceği ortaya çıkıyor.”

BEKARLARIN YAŞAM MALİYETİ 3 BİN 473 LİRA

Mutfak enflasyonun aylık yüzde 1,22; yıllık yüzde 18,08 oranına olduğunun bellirtildiği raporda bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı ise 3 bin 473 lira olarak belirtildi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 864 lira 82 kuruş.

YOKSULLUK SINIRI 9 BİN LİRA

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9 bin 331 lira 67 lira olarak belirlendi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA



