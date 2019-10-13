Acun Ilıcalı kaza yaptı

Medya patronu Acun Ilıcalı, önceki gün O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ilıcalı, bariyerlere çarparak duran aracından yara almadan kurtuldu.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenilinken, Ilıcalı da sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir açıklama yaptı. Ilıcalı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.