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Acun Ilıcalı kaza yaptı

Lüks aracı ile seyir halindeyken kaza yapan Ilıcalı, yara almadı.
Acun Ilıcalı kaza yaptı

Medya patronu Acun Ilıcalı, önceki gün O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ilıcalı, bariyerlere çarparak duran aracından yara almadan kurtuldu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenilinken, Ilıcalı da sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir açıklama yaptı. Ilıcalı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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