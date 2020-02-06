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Acun Ilıcalı'nın acı günü

Acun Ilıcalı’nın hayatını kaybeden amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı, Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılamayan Acun Ilıcalı çelenk gönderdi.
Acun Ilıcalı'nın acı günü

Televizyon Yapımcısı Acun Ilıcalı’nın Kocaeli’de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı’nın eşi Olcay Ilıcalı (79), 2 Şubat Pazar günü zatürre hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olcay Ilıcalı bu sabah hayatını kaybetti. Kocaeli Huzurevi Derneği başkanlığı görevini yürüttüğü ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Olcay Ilıcalı’nın cenazesi İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Olcay Ilıcalı’nın eşi Gürbüz Ilıcalı, çocukları Melek Ilıcalı Başbuğ, Buket Ilıcalı Soytürk ve Bülent Ilıcalı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, siyasi parti ve STK temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olcay Ilıcalı’nın kızları Melek Ilıcalı Başbuğ ve Buket Ilıcalı Soytürk, annelerinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılamazken, çelenk gönderdi. Helallik alınmasının ardından Olcay Ilıcalı’nın cenazesi, Körfez Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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