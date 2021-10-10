Ad ve soyadı değişikliği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetinin, e-Devlet kapısına taşındığı belirtildi.

Açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun'da, 17 Ekim 2017'de yapılan düzenleme sonucu, kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önünün açıldığı hatırlatıldı.

Kanunda belirlenen sürenin 6 Aralık 2019'daki düzenleme ile 3 yıl daha uzatıldığı, ayrıca tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındığı da anımsatıldı.

Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükünün azaltıldığı, bürokratik süreçlerin de kısaldığı ifade edilen açıklamada, bu sayede, 2017'den bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzelttiği kaydedildi.

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşların 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabileceği belirtildi.