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Adalar Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Adalar Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adalar Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 02.40'ta ve 47,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 7,25 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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