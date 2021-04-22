Adalar Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Adalar Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 03.06'da ve 6,65 kilometre derinlik kaynaklı gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,56 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı

AFAD, depremde olumsuz ihbar bilgisi alınmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.06'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.