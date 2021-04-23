  • BIST 1.345
  • Altın 478,922
  • Dolar 8,3348
  • Euro 10,0238
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Adalar Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Adalar Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adalar Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 22.49'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40,46 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23 Nisan 2021 Cuma 09:00
  • Adalar Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem23 Nisan 2021 Cuma 08:59
  • Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltı22 Nisan 2021 Perşembe 16:33
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 23 sığınmacı kurtarıldı22 Nisan 2021 Perşembe 16:31
  • Çavuşoğlu'ndan Thodex açıklaması22 Nisan 2021 Perşembe 15:48
  • Evlatlarını çocuk yaşta terörün pençesine kaptıran Diyarbakır anneleri 23 Nisan'ı buruk karşılıyor22 Nisan 2021 Perşembe 15:11
  • TRT 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutlayacak22 Nisan 2021 Perşembe 14:30
  • İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metrelik bayrak direği, yarın devasa Türk bayrağı ile buluşacak22 Nisan 2021 Perşembe 14:27
  • Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için Bükreş’e gitti22 Nisan 2021 Perşembe 13:57
  • Kripto para mağdurlarına 'mutlaka suç duyurusunda bulunun' çağrısı22 Nisan 2021 Perşembe 13:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti