Adalar halkı akülü araç yasağına yeni düzenleme istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hazirandaki UKOME toplantısında aldığı karar, Ada sakinlerinin tepkisine yol açtı.

5 Ekim'den itibaren Adalar ilçe sınırlarında motorsuz-elektrikli taşıt kullanımı kısmen yasaklandı. Ulaşım ve lojistik alanında usul ve esasları değiştiren kararla akülü araç kullanabilmek için 66 yaş sınırı getirildi. Araçların da ön ya da arkasındaki sepetler için 35x50x35 santimetre ebat şartı kondu. Ayrıca, hazırlanan uyarı afişleriyle kullanım belgesi olmaksızın elektrikli araçlara binilemeyeceği, belgenin kişiye özel hazırlanacağı, bu araçların yayalaştırılmış alanlara giremeyeceği duyuruldu.

UKOME kararı, Adalar'ın engebeli yapısı göz önüne alındığında özellikle yüksek kesimde oturanların ve esnafın hayatını zorlaştıracağı düşünülüyor. Mevcut uygulamada bile yayalaştırılmış alanlara elektrikli araçlarıyla girmek isteyenler zabıta ile karşı karşıya gelirken bu anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada sık paylaşılıyor.

01.10.2021

Adada ilk akülü araç alanlardan biri olan esnaf Nebahat Karasu, kararı desteklemediğini belirterek, "Akülü araçların amacı için kullanılması gerekiyor. Çünkü malzeme taşımak toptancılıkta büyük bir sıkıntı. Zaten deniz yolu da sıkıntı, bu taşımacılığın belli bir günü var. Akülü araçların kaldırılmasını istemiyorum. Ama buna belli bir denetim gelebilir." şeklinde konuştu.

Bazılarının akülü araçlarıyla "korsan taksicilik" yaptığını söyleyen Karasu, "Ben tamamen denetimsizliğinden şikayetçiyim. 5 Ekim'den sonra Ada şartlarında bisikletle paket servis yapamayız. Götürdüğümüz yemeklerin sıcak olması gerekiyor. Buradan bir şikayet alabiliriz." dedi.

"Kalp hastasıyım, nasıl yukarı yürüyeceğim"

Büyükada Tepeköy mevkisinde oturan bir vatandaş da "Kalp hastasıyım nasıl yukarı yürüyeceğim? Emekliyim param da yok. Günde 3 defa ulaşıma nasıl para vereceğim? Araçların komple kaldırılmasını kabul etmiyorum. Bu soruna adaletli bir çözüm yapılmasını bekliyorum. Benden daha yaşlı insanlar var. Yoksul insanlar var. İmkanı olmayan insanlar var. Belediyenin ulaşım araçlarının sayısı yetersiz. Hasta olan insanlar var, yarım saat araç bekliyorlar. Hasta olduğum için evime yürümem 45 dakika sürüyor. Nasıl yürüyeyim?" diye konuştu.

- "İki malzeme için 150 lira yol parası mı vereyim"

İnşaat işiyle uğraşan ve 30 seneden fazladır Ada'da yaşadığı anlatan Cesim Alaca, "Ben inşaatçıyım, altımdan arabamı aldı mı elim kolum bağlanır. Burada insanlar mağdur, belediye araçları gerçekten yetersiz. Akülü araçları kaldırdıktan sonra bu insanlar ne yapacak? Tepelerde iş yapıyorum bana iki malzeme lazım olduğunda gelip iki malzeme için 150 TL yol parası mı vereyim? İki tane çocuk okutuyorum. Kızım sabah 7'de Bostancı'ya okula gidiyor onu yetiştirmem lazım, oğlum burada tepedeki okulda okuyor onu da yetiştirmem lazım. Bunu düşünmüyorlar." dedi.

Belediyeden, güzel ve doğru bir düzenleme yapılması yönünde beklentisi olduğunu dile getiren Alaca, araçlara plaka verilebileceğini, araç kullanımı ile alakalı kurallar konulabileceğini ve bu kurallara uyamayan sürücülerin cezalandırılabileceğini ifade etti.

"Toplu ulaşım araçları arttırılmalı"

UKOME'nin kararını değerlendiren bir dönem Adalar belediye başkan yardımcılığı yapan Mali Müşavir Bülent Mısırlıoğlu, "Faytonların kaldırılmasının ardından Ada'da bir rahatlama oldu gibi gözüktü ama yerine ikame edilen toplu ulaşım araçlarına vatandaşın ulaşım eşitliği sağlanamadı. Toplu ulaşım araçlarına rahatlıkla ulaşılabilse hiç kimse şu akülü araçlara katlanıp onları saklamaz. Büyükşehir, araçların güzergahlarını yeniden değerlendirmeli, vatandaşın çok çabuk ulaşabileceği duruma getirmelidir. Başka türlü bunun önüne cezai tedbirlerle geçilemez." dedi.

66 yaş sınırına takılmayan Ali Adatepe ise akülü araçların sayısının artması nedeniyle yollarda yürüyemez olduklarını, belediyenin ikame ettiği otobüs ve taksilerin sayısının az olması nedeniyle de özellikle hafta sonu toplu ulaşımı kullananların uzun kuyruklar oluşturduğunu, bu nedenle araçların sayısının artırılması gerektiğini söyledi.